‘Polemik yapmadan öneri sunuyoruz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 11 büyükşehir belediye başkanıyla gerçekleştirdiği telekonferansta belediyelerin salgınla mücadele faaliyetleri hakkında bilgi almış ve bu çalışmalarda karşılaştıkları sorunları dinlemişti. Kılıçdaroğlu ardından Genel Başkan yardımcıları Torun ve Kuşoğlu’na, belediyelerin sıkıntılarını aktarmak için İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlarıyla görüşülmesi talimatını verdi. Bakanlardan randevu talep eden Torun ve Kuşoğlu, önceki gün Soylu ile bir araya geldi. Milliyet’in edindiği bilgilere göre görüşmede CHP kurmayları, yerel yönetimler ile Bakanlık arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı. Valilik ve kaymakamlıkların belediyelerle ortak faaliyet yürütmesini isteyen CHP kurmayları, bürokratik işlemlerde “kolaylaştırıcı” olunmasını talep etti. Soylu’nun da ortak mücadelenin önemine işaret ettiği ve iletişime açık olduklarını dile getirdiği bildirildi. Torun ve Kuşoğlu dün de Kurum’u ziyaret etti. Vatandaşların evde kalması nedeniyle belediye gelirlerinde düşüş olduğuna dikkat çeken CHP kurmayları, bu gelirlerin bakanlık yardımıyla artırılmasını istedi. Bu kapsamda, İller Bankası’nın sağladığı ödeneklerde en az 1 yıl kesinti yapılmamasını ve ek ödenek çıkarılmasını gündeme getiren CHP kurmayları, belediyelerin borçlanma limitlerinin artırılmasını da önerdi.



Ziyaretleriyle ilgili Milliyet’e konuşan Torun, “Belediyelerin sorunlarının çözülmesi ile ilgili bir siyasi tartışmaya girmeden, bunu bir polemik konusu yapmadan muhataplarımıza görüş ve önerilerimizi iletiyoruz. Belediyeler halkın direkt olarak hizmet beklediği kurumlardır. Belediyeye hizmetlerinin eksiksiz devam etmesi için yapılması gerekenleri taleplerimizi kendilerine ilettik. Belediyelerin kaynaklarını artırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda çözüm bekliyoruz.”