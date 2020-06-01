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01.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Provokasyondan derin üzüntü duyduk’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İstanbul’da Ermeni kilisesine yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Provokasyondan derin üzüntü duyduk’

Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşanan Kuzguncuk’ta, Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne yapılan provokatif saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:  “Farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşlarımızın kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracak ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu alçak saldırı dolayısıyla komşumuz olan Surp Krikor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ve üzüntümü ilettim. Bu üzücü olayın hukuki zeminde takipçisi olacak ve vatandaşlarımızın haklarını her zaman savunacağız.”

 

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