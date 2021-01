‘Reform hazırlıkları son aşamaya geldi’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız... Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız” açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine bağlandı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

2023 HEDEFLERİ, 2053 VİZYONU: AK Parti Türkiye’nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir. Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Gençlerimizle ülkemizi 2053 vizyonuyla çok daha ileriye yine AK Parti çatısı altında taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız... Ülkemizi demokraside, ekonomide, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. Bu 18 yılda karşımıza çıkan, çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Milletimizin desteğiyle vesayetin tuzaklarını birer birer nasıl aştığımızı daha dün gibi hatırlıyoruz.

DÜNYADA DENGELERİ BELİRLİYORUZ: Türkiye’nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri de kesinlikle unutmayacağız. İşte tüm bu ihanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. Ülkenin ve milletin enerjisini sömüren, vaktini zayi eden, dikkatini dağıtan, rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufkun aydınlığını daha iyi görmeye başladık.

DAHA KÖKLÜ REFORMLAR: Şimdiden reform gündemini oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların, kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Biz, kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

ELEŞTİRENLERE BAKMAYIN: Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını hayata geçirerek ülkeyi gerçek anlamda kalkındırdık... Siz her projemize karşı çıkanlara, her yatırımımızı engellemeye çalışanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın... Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirmiş olanların gerçek yüzünü bildiği için dikkat ederseniz 18 yıldır hiçbirine itibar etmedi, etmiyor... Diğerleri sadece eski Türkiye kalıntısı polemiklerle, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin, hırsızlıkların, arsızlıkların hesabını veremeyenlerin bu ülkenin topyekun yönetimine talip olmaları tam bir kara mizah örneğidir.

‘Altyapımızın gücü sayesinde’

Ülke olarak yaşanan her krizin, maruz kalınan her afetin, başlattıkları her hamlenin, kurdukları altyapının gücünü, büyüklüğünü, avantajlarını ortaya çıkardığını dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Salgın krizi sağlık altyapımızın, depremler afet altyapımızın, salgın tedbirleri üretim ve ikmal altyapımızın, eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir. Aynı şekilde akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görüyor. Daha düne kadar kendi sınırları içindeki teröristlerle mücadele etmekte zorlanan bir ülkeden, neredeyse yarım düzine sınır ötesi harekatı, aynı anda gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Uluslararası alanda, sözü dinlenmeyen, talepleri görmezden gelinen, hakları sürekli törpülenen bir ülkeden, taraf olduğu her konuda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen küresel, siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan, en önemli yükselen güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde işte böyle bir arka plan var.”