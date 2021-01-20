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20.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL AA

‘Reform hazırlıkları son aşamaya geldi’

Partisinin il kongrelerine canlı bağlantıyla hitap eden Erdoğan, “Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir” dedi. Erdoğan sırada daha köklü reformlar olduğunu söyledi.

‘Reform hazırlıkları son aşamaya geldi’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, “Ekonomide ve hukukta atacağımız reform  adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle  paylaşacağız... Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye  gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız” açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine bağlandı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

2023 HEDEFLERİ, 2053 VİZYONU: AK Parti Türkiye’nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir. Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz  buluşturacağız. Gençlerimizle ülkemizi 2053 vizyonuyla çok daha ileriye yine AK  Parti çatısı altında taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye  gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız... Ülkemizi demokraside, ekonomide, muasır medeniyetler seviyesinin  üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. Bu 18  yılda karşımıza çıkan, çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız.  Milletimizin desteğiyle vesayetin tuzaklarını birer birer nasıl aştığımızı daha  dün gibi hatırlıyoruz.

DÜNYADA DENGELERİ BELİRLİYORUZ: Türkiye’nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri de kesinlikle unutmayacağız. İşte tüm bu ihanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık  bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. Ülkenin ve  milletin enerjisini sömüren, vaktini zayi eden, dikkatini dağıtan, rotasını  şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufkun aydınlığını daha iyi görmeye başladık.

DAHA KÖKLÜ REFORMLAR: Şimdiden reform gündemini oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar  için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük  ve güçlü Türkiye’nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların,  kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin,  tembelliklerinin işaretidir. Biz, kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize  bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

ELEŞTİRENLERE BAKMAYIN: Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe  kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10  katını hayata geçirerek ülkeyi gerçek anlamda kalkındırdık... Siz her  projemize karşı çıkanlara, her yatırımımızı engellemeye çalışanlara, her  politikamızı eleştirenlere bakmayın... Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirmiş  olanların gerçek yüzünü bildiği için dikkat ederseniz 18 yıldır hiçbirine itibar  etmedi, etmiyor... Diğerleri sadece eski Türkiye kalıntısı polemiklerle, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Daha kendi  partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin, hırsızlıkların, arsızlıkların  hesabını veremeyenlerin bu ülkenin topyekun yönetimine talip olmaları tam bir  kara mizah örneğidir.

‘Altyapımızın gücü sayesinde’

Ülke olarak yaşanan her krizin, maruz kalınan her afetin, başlattıkları her hamlenin, kurdukları altyapının gücünü, büyüklüğünü,  avantajlarını ortaya çıkardığını dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam  etti:

“Salgın krizi sağlık altyapımızın, depremler afet altyapımızın, salgın  tedbirleri üretim ve ikmal altyapımızın, eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir. Aynı şekilde akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görüyor. Daha düne kadar  kendi sınırları içindeki teröristlerle mücadele etmekte zorlanan bir ülkeden,  neredeyse yarım düzine sınır ötesi harekatı, aynı anda gerçekleştirebilen bir  ülkeye dönüştük. Uluslararası alanda, sözü dinlenmeyen, talepleri görmezden gelinen,  hakları sürekli törpülenen bir ülkeden, taraf olduğu her konuda süreçlerin  gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Salgın sonrası yeniden  yapılanacağı görülen küresel, siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan, en  önemli yükselen güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde işte böyle  bir arka plan var.”

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