‘Reform için adalet lazım’

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

LİYAKAT BİTTİ: Reform yapamazlar. Yapmalarını çok isterim. Hangi alanda yapacaklar? Ekonomi diyorlarsa, Merkez Bankası’na bağımsızlığını sağlayacaklar mı? Diğer bağımsız kurumlarla ilgili, onların bağımsızlığını sağlayacaklar mı? Hayır. Ekonomik veriler bizim vatandaşlara saydam bir şekilde aktarılıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu açığı ne kadar? Orada reform yapacaktı, ne oldu? Bütçe açıkları karşılayamayacağımız durumda. Artı parayı gereksiz israfı da olağan karşılayan bir yönetim ile karşı karşıyayız. Niye yatırım yapılmıyor, yabancı sermaye de gelmiyor? Siz hukuk reformu yaptınız mı? Düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğünü sağladınız mı? Bir ülkede bir yıllık, beş yıllık, bazı gelişmiş ülkelerde 50 yıllık planlama yapılır. Bizde planlama teşkilatı kalmadı. Maliye Teftiş Kurulu’nu, Hesap Uzmanları Kurulu’nu, DPT’yi kapattılar. Liyakat bitti, ‘ekonomide reform yapacağım’.

BÖYLE ANLAYIŞLA OLMAZ: Hukuk reformu yapacak olanlarda önce adalet duygusu olması lazım. Adaletin ne olduğunu bilmesi lazım. Benim dediklerimi yapacak hakimler gelecektir, reformdan anladığı bu. Erdoğan’ın demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanması lazım, her şey benden sorulur anlayışını bırakması lazım, devlette liyakatı egemen kılması lazım. Böyle yaparsa reform yapılır tabi. ‘Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz, bütçe sorgulaması yapılabilmeli’, böyle bir anlayışla gelirlerse biz niye hayır diyelim ki.

CUMHUR İTTİFAKINDAN AYRILSIN: (Anayasa çalışması iddiası) Olsa yaptık deriz. Mithat Bey’i belli bir şey olduğu zaman ararım, konuşurum, diğerleriyle de konuşuyorum. Arkalarında 6.5 milyon oy olan bir meşru parti. Bir taraftan demokrasi deyip bir taraftan partileri (HDP) kapatacağız diye yola çıkarsanız, bu siyasi otoriteyle yapılacaksa orada demokrasi yoktur. Erdoğan kapatılmasını istiyor mu bilmiyoruz ama Bahçeli istiyor. Devam etsin o zaman Cumhur İttifakı’nda ne işi var? Buna sen Numan Kurtulmuş üzerinden cevap verdin, bu işe hiç girmeyeceğim diye. O zaman senin bu ittifakta ne işin var? Ayrılacaksın, belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var.

SAVCILAR CESARET EDEMİYOR: (CHP’ye yönelik saldırılar) Benden korkuyorlar. ‘Saldırı yaparsak halka gerçekleri söylemez sesini keser bir yerde oturur...’ İstedikleri kadar saldırsınlar, biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Vatandaşın bir sorunu varsa biz dile getireceğiz. Bu mafya bozuntusunun hakaret eden tweeti dolayısıyla hala bir cumhuriyet savcısı cesaret edip onu çağıramıyor.

Sav için son görev

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Atila Sav, dün Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sav için Karşıyaka Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBB yönetim kurulu üyeleri de katıldı.