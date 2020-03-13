Rejim saldırırsa canını yakarız

İdlib’de atılacak adımları netleştirmek için Ankara’ya gelen Rus askeri heyet ile görüşmelerde üçüncü gün geride kaldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, “Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik” dedi.

İdlib’de ateşkesi sürdürmek, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 otoyolu üzerinde güvenli koridor oluşturmak ve 15 Mart’ta ortak devriyenin detaylarını karara bağlamak için Ankara’ya gelen Rus askeri heyetiyle görüşmeler dün de sürdü. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki üçüncü gün görüşmesinde, M4 otoyolu üzerinde kurulacak güvenli koridor ele alındı. 12 kilometre derinlikteki koridorun güvenliği, ortak devriyenin gerçekleştirileceği güzergah değerlendirildi. Güvenli koridor ve devriyelerde görev alacak Rus askeri ve TSK birliklerinin sayısı, kullanılacak araç, tehçizat sayıları ve koordinasyon üzerinde son detaylar çalışıldı. Rejim kontrolünde kalan bölgelerdeki TSK gözlem noktalarının güvenliği ve intikallerin nasıl sağlanacağı da toplantıda konuşuldu.

‘Çekilme yok’

Bakan Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile önceki gün ASELSAN’ı ziyaretinde Rusya Savunma Bakanı ile geçtiğimiz günlerde olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükunetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart’ta M4 kara yolunda ortak devriyeler başlayacak. Ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi.

Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib’de tüm mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar.”

Askerin çarşı izinleri iptal

Koronavirüs tehdidi nedeniyle gözler 500 bine yakın personele sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çevrildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ciddi tedbirler aldıklarını ifade ederken şunları söyledi: “Heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK’da el sıkışmayı bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz.”

‘10 günde 100 YPG’li etkisiz hale getirildi’

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Akar, “Orada Ruslarla, ABD’lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD’liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri birtakım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz 10 gün içinde 100’e yakın YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı. Akar, Irak’ın kuzeyindeki faaliyetlerde de önceki gün MİT ile koordineli yapılan hava harekâtında biri KCK’nın sözde yönetim kurulunda, en başlardaki bir kadın olmak üzere beş teröristin de etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Akar, Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması ve Türkiye’nin hudutlarının korunması hususundaki kararlılığı vurguladı.