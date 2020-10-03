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03.10.2020 - 07:00 | | Mustafa İstemi

Resepsiyon iptal ama salon full

Meclis’in 1 Ekim’de 27. Dönem 4.Yasama yılına başlaması nedeniyle akşam verilecek resepsiyon pandemi nedeniyle iptal edilirken Genel Kurul salonununda, koltuk sayısı aralıklı oturmaya imkan vermediği için sosyal mesafe “Mecburen” dikkate alınmadı ve milletvekilleri yan yana, mesafesiz oturmak zorunda kaldı.

Resepsiyon iptal ama salon full
Mustafa İstemi

AK Parti grubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını dinlemek için salonda tam kadro yerini aldı. AK Parti Meclis Grup Yönetiminin bir gün önce milletvekillerinden test yaptırmalarını istemesi ise mesafesiz oturan milletvekillerini rahatlatan bir unsur oldu. Tatil döneminin ardından açılışta buluşan vekiller korona tedbirleri kapsamında selamlaştılar. CHP milletvekilleri dirsek teması ve yumruk tokuşturarak selamlaştı. Ancak selamlaşmadaki özenlerine rağmen çoğunluğu yan yana oturmayı tercih etti.

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