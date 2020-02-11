Rusya üzerine düşeni yerine getirmeli

İdlib’de çatışmasızlığın sağlanması için Türkiye’ye gelen Rus heyet, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, gözlem noktalarına yapılan saldırıların bir an önce durdurulması istenirken, Rus heyete “Rusya’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi” mesajı da verildi.

‘Saldırılar durmalı’

Kalın başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vasilievich Vershin başkanlığındaki Rus heyeti ile görüştü. İdlib’deki son durumun ele alındığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “İdlib’de uluslarası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır. Soçi Mutabakatı’nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir” denildi.

‘Karşılıksız kalmaz’

Türkiye’nin nihai amacının Suriye’de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu da Rus heyetine ifade edilirken, açıklamada, “Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye’nin her türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır. Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir” denildi.

Öte yandan Külliye’deki görüşmeden önce Rus heyet ile yapılan görüşmelerin ikincisinden de olumlu sonuç çıkmadı, uzlaşı sağlanamadı. 8 Şubat’ta Ankara’ya gelen Rus heyetiyle ikinci görüşme dün yine Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershin başkanlığındaki Rus heyet ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti yaklaşık bir buçuk saat görüştü. Görüşmede Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı yetkilileri ile Rus muadilleri de hazır bulundu. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. Toplantının bittiği haberi alındıktan kısa süre sonra ise İdlib’den 5 Türk askerinin şehit olduğu haberi geldi.