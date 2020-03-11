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11.03.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

‘Rusya ve Suriye zafer peşinde’

Brüksel’deki NATO karargahında görüşmeler yürüten ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, “Rusya ve Suriye ateşkes değil, zafer peşinde” dedi.

‘Rusya ve Suriye zafer peşinde’
ECEM TOPLAR Ankara

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Brüksel’den telefonik medya brifingi gerçekleştirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO’nun İdlib’de Türkiye’ye nasıl yardım edebileceğini incelediklerini ifade eden Jeffrey, “İdlib’de Türkiye’ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. NATO’nun 4’üncü Maddesi gereğince, diğer NATO ülkeleriyle seçenekleri çalışıyoruz. Tüm seçenekler masada. Rusya ve Suriye’nin kalıcı ateşkes istediğine inanmıyoruz. Onlar zafer peşinde. Rusya ve rejim, ateşkesi ihlal ederse yaptırımlarla yanıt verebiliriz” dedi. Satterfield ise “Türkiye ile ileriye bakmak istiyoruz, ekonomisi yüksek bir ilişki istiyoruz. Başkan Trump bunu çok istiyor ama bunun olması için S- 400 sorununa çözüm bulunması gerekiyor” dedi. Ateşkes sayesinde insanlık dramının artmasının engellendiğine dikkat çeken Satterfield, “Türkiye’nin sınırına gelen mülteciler büyük sorun yarattı. Rusya agresifliğinin altını çiziyorum. Rusya’nın hava ve kara saldırıları buna neden oldu” dedi.

Güler, Wolters ile görüştü

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, telefonda görüşerek İdlib konusunu ele aldı.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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