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13.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘S-400 sistemi kullanılacak’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “NATO İttifakı içinde S-300’ler nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacak” dedi.

‘S-400 sistemi kullanılacak’
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Akar, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2021 bütçe sunumunda özetle şu bilgileri verdi:

Irak Merkezî Hükümeti, Sincar ve Mahmur’un kontrolünü ele geçirmiş olmasına rağmen, PKK terör örgütü faaliyetlerini bu bölgelerdeki BM kamplarında sürdürmektedir.

Fransa binlerce kilometreden gelerek gerilimi tırmandıran, Doğu Akdeniz’i istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye yönelik, art niyetli bir strateji izlemektedir. Fransa, gücünü ve boyunu aşan roller peşinde koşmaktadır... Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz; şehit oluruz, gazi oluruz, ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz.

S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz... Amerika’nın teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda, ortak çalışma grubu teklifimiz hâlâ masadadır. Bunu resmi olarak Amerikalılara ve NATO’ya ilettik.

Bugün itibarıyla MSB’de 448 bin 901’i askerî personel, 38 bin 467’si sivil personel olmak üzere toplam 487 bin 368 personel görev yapmaktadır. Millî Savunma Üniversitesi’nde toplam 17 bin 637 öğrenci öğrenim görmektedir.

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