MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri uyardı
ABONE OL
02.08.2020 - 13:56 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri uyardı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri uyardı

 

Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz Adalar kuyruğuKURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi. Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta çok sayıda vatandaşın koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto oyna | Süper Loto çekilişi 2 Ağustos 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto oyna | Süper Loto çekilişi 2 Ağustos 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

Son dakika... Fahrettin Altun duyurdu! Cumhurbaşkanımız, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlanması için talimat verdi

Son dakika... Fahrettin Altun duyurdu! Cumhurbaşkanımız, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlanması için talimat verdi

Sıradaki Haber