02.08.2020 - 13:56 |
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz Adalar kuyruğuKURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi. Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta çok sayıda vatandaşın koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı görüldü.