27.12.2020 - 14:27 | | AA
Sağlık Bakanı Koca: 'Elazığ'daki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ merkezde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter'dan saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Elazığ merkezde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun."
Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulunduGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.