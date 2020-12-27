Sağlık Bakanı Koca: 'Elazığ'daki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir'

Koca, Twitter'dan saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Elazığ merkezde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun."