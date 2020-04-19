Sağlık Bakanı Koca: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım.