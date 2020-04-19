19.04.2020 - 17:07 | | milliyet.com.tr
Sağlık Bakanı Koca: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika corona virüs paylaşımında bulundu. Bakan Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım.