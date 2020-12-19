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19.12.2020 - 16:22 | | AA

Sağlık Bakanı Koca ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldi.

Sağlık Bakanı Koca ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulunuyor.

Kent protokolü tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılanan Koca ve Gül, daha sonra olayın yaşandığı SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesine geçti.

Yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Koca ve Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanların hastanedeki incelemeleri sürüyor.

 

 

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