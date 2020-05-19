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19.05.2020 - 16:31 | | DHA

Sağlık Bakanı Koca'dan 19.19 paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 1919 paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "19.19’da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan 19.19 paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

19.19’DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin.

Sağlık Bakanı Kocadan 19.19 paylaşımı

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