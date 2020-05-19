Sağlık Bakanı Koca'dan 19.19 paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

19.19’DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin.