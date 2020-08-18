18.08.2020 - 10:37 | | AA
Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" çağrısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.
Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.
Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur? Ali Çınar anlattıSon dakika gelen habere göre; Milliyet gazetesi köşe yazarı Ali Çınar, CNN Türk'te Uğur Önver'e açıklamalarda bulundu. Biden'ın küstah açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Çınar, '21 Ocak'tan sonra Biden bile gelse ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmayacağını, bir şekilde yine Türkiye ile diyalogla çalışmak zorunda olacaklar' dedi.