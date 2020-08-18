MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı
ABONE OL
18.08.2020 - 10:37 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.

Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kocadan 21 Eylüle hazırlanalım çağrısı

Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur? Ali Çınar anlattıSon dakika gelen habere göre; Milliyet gazetesi köşe yazarı Ali Çınar, CNN Türk'te Uğur Önver'e açıklamalarda bulundu. Biden'ın küstah açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Çınar, '21 Ocak'tan sonra Biden bile gelse ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmayacağını, bir şekilde yine Türkiye ile diyalogla çalışmak zorunda olacaklar' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu

Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos 2020 hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos 2020 hangi güne denk geliyor?

Sıradaki Haber