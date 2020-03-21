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21.03.2020 - 20:34 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı

Koca, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiyi kaybeden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diliyor, acısını paylaşıyorum. Bu kutlu gecede Allah tüm ölülerimize rahmet etsin." ifadesini kullandı.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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