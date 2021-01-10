MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
ABONE OL
10.01.2021 - 23:49 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

 

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 ilde 23 noktada yangın! Ekipler müdahale ediyor

4 ilde 23 noktada yangın! Ekipler müdahale ediyor

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

Sıradaki Haber