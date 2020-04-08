MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı
ABONE OL
08.04.2020 - 17:29 | | milliyet.com.tr

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vekillere seslenen Bakan Koca, "1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz.

Sağlık Bakanı Kocadan vekillere çağrı

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklifİ
Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskınıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sanayi sitesi içinde boş dükkanda saç tıraşı yaparken polis baskınıyla yakalanan kuaför F.K.'ye, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hangi illerde karantina var? Karantina olan iller ve yerleşim yerleri...

Hangi illerde karantina var? Karantina olan iller ve yerleşim yerleri...

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Ücretsiz maske e - devlet linki | Aile bireyleri bilgilerinde neler isteniyor?

Ücretsiz maske e - devlet linki | Aile bireyleri bilgilerinde neler isteniyor?

Sıradaki Haber