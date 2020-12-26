26.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Sağlık Bakanlığı’na 16 bin sözleşmeli kadro
Sağlık Bakanlığı’na 2021 yılı için 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021’de uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964’ü uzman doktor, 6 bin 785’i doktor, 197’si ebe, 45’i sağlık memuru, beşi hemşire, bir diyetisyen, bir diş doktoru, bir psikolog ve bir sağlık teknisyeni olacak.
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