08.08.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara
Sağlık çalışanları için ‘hak’ talebi
İYİ Parti, koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların ailelerine ölüm aylığı bağlanması ve sağlık çalışanlarının sorunlarını gündemde tutmak için bir dizi çalışma başlattı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, salgınla mücadele ederken ölen sağlık çalışanlarının ailesine ölüm aylığı bağlanmasını talep etti.
BAHAR ATAKAN Ankara
Türkkan’ın imzası ile TBMM’ye sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, “Kamu düzeni ve kamu sağlığı için her türlü fedakarlığı gösterirken görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarımızın ailelerine, emekliliğe hak kazanılmış olup olmadığına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanabilmesi amacıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik teklif etme zarureti hasıl oldu” denildi.
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından Aytun Çıray da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. Çıray, “Sağlık çalışanlarının olduğu kadar yakınlarının sağlığının korunması ve bu kişilerin maddi-manevi varlıklarının gözetilmesi tüm sağlık çalışanlarının hakkıdır” dedi.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.