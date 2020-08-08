Sağlık çalışanları için ‘hak’ talebi

Türkkan’ın imzası ile TBMM’ye sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, “Kamu düzeni ve kamu sağlığı için her türlü fedakarlığı gösterirken görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarımızın ailelerine, emekliliğe hak kazanılmış olup olmadığına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanabilmesi amacıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik teklif etme zarureti hasıl oldu” denildi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından Aytun Çıray da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. Çıray, “Sağlık çalışanlarının olduğu kadar yakınlarının sağlığının korunması ve bu kişilerin maddi-manevi varlıklarının gözetilmesi tüm sağlık çalışanlarının hakkıdır” dedi.