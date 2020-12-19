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19.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sağlıkçılara ek maaş önerisi

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek basın toplantısı düzenledi.

Sağlıkçılara ek maaş önerisi

Üzerindeki kıyafet nedeniyle konuşmakta dahi zorlandığını vurgulayan Adıgüzel, yoğun bakımlarda bu önlemlerin daha da artırıldığını söyledi. Adıgüzel şunları kaydetti: “Bu bir savaşsa bu savaşın en büyük neferleri sağlık çalışanlarımız. Zor şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın ek ödemeleri ve fazla mesai ücretleri neden verilmiyor? Artık yeter. Sağlık çalışanları 9 aylık biriken hakedişlerinin yanı sıra 2020 için ilave bir maaş ödenmesini istiyor. Bunu sadece kamu değil, tüm özel sektör için de talep ediyorlar.”

 

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