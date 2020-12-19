Sağlıkçılara ek maaş önerisi

Üzerindeki kıyafet nedeniyle konuşmakta dahi zorlandığını vurgulayan Adıgüzel, yoğun bakımlarda bu önlemlerin daha da artırıldığını söyledi. Adıgüzel şunları kaydetti: “Bu bir savaşsa bu savaşın en büyük neferleri sağlık çalışanlarımız. Zor şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın ek ödemeleri ve fazla mesai ücretleri neden verilmiyor? Artık yeter. Sağlık çalışanları 9 aylık biriken hakedişlerinin yanı sıra 2020 için ilave bir maaş ödenmesini istiyor. Bunu sadece kamu değil, tüm özel sektör için de talep ediyorlar.”