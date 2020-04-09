Sağlıkçıyı yaralayan doğrudan cezaevine!

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün CHP’nin sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa teklifine ilişkin grup önerisi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla reddedilmiş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla ilgili çalışma yaptıklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldi. Sağlıkta şiddeti önleme düzenlemelerinin infaz paketine eklenmesi formülü değerlendirildi. CHP ve HDP’nin itiraz etmesi üzerine ise teklif dün AK Parti ve MHP’nin ortak teklifi olarak Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı “görevleri sebebiyle işlenen” kasten yaralama, tehdit ve hakaret ile direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırılacak. Sağlık personeline karşı söz konusu suçları işleyen kişiler hakkında verilen hapis cezaları ertelenmeyecek ya da hükmün açıklanması geri bırakılmayacak. Yeni teklife göre kasten yaralama suçu sağlık çalışanlarına yönelik işlenirse cezası 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis olacak. Hakaret suçunda ise normalde 3 aydan 2 yıla kadar verilen hapis cezası kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmişse cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamıyor. Yeni teklifle sağlık çalışanına hakaret eden kişiler, 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren “tehdit” suçunun ise sağlık çalışanlarına yönelik işlenmesi halinde, sanık 9 aydan 3 yıla kadar hapse mahkûm edilecek. Tehdidin silahla yapılması halinde ise yeni ceza 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis olacak. Görevi yaptırmamak için direnme suçunun 6 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezası, yeni teklifle yarı oranında artırılıyor. Buna göre hekime görevini yaptırmamak için direnen kişiye 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Direnmenin silahla yapılması halinde ise sanık 1 yıl 1 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Koca destek istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz” dedi.