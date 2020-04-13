Sağlıkta şiddet TBMM gündeminde

TBMM Genel Kurulu’nda yeni infaz düzenlemesi teklifinin görüşmeleri dün de devam etti. Bu teklifin yasalaşmasının ardından ise yükseköğretim ile ilgili düzenlemelere ilişkin kanun teklifi gündeme gelecek. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifininin de bugün TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyordu. Ancak Genel Kurul’daki infaz düzenlemesinin görüşmelerinin tamamlanmaması üzerine takvimde değişiklik yapıldı. Komisyon görüşmelerinin çarşamba başlaması kararlaştırıldı. Teklifle, kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar, yarı oranında artırılacak.

TBMM bahçıvanları, yüzlerine iki maske takarak, koruyucu elbise ve eldiven giyerek Meclis bahçesindeki çimleri biçti. MUSTAFA İSTEMİ Milliyet

