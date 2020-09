‘Sahada ve masada yanınızdayız’

Çavuşoğlu, “Esasen bu sorunun çözümü basit. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez” dedi. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve birliği konusunda Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ortada olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bütün bunlara rağmen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun sorunun çözümü konusunda somut hiçbir adım atmadığını söyledi.



Çavuşoğlu, “Türkiye olarak bu sorunun siyasi yoldan barışçıl bir şekilde çözümü konusunda özellikle iktidara geldiğimiz günden bu yana da çok çaba sarf ettik. Ama bu çabalarımızın da bir faydası olmadı” dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Sahada ve masada Azerbaycan’ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Kafkasya’ya, bu bölgeye barış ve istikrar gelsin. Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları kurtulsun, azat edilsin. Bir milyona yakın göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de evlerine dönebilsin. Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz.”



‘Suç ortağı olur’



Türkiye’nin, Azerbaycan’ın hak ve hukukunu korumak için elinden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağının altını çizen Kurtulmuş da şunları kaydetti: “Haklı olan, eninde sonunda mutlaka kazanır. Uluslararası platformda, Azerbaycan’ı ya da Türkiye’nin tezlerini bir şekilde köşeye sıkıştırmak için Ermenistan’ın haksız saldırganlığına karşı taraf olmak, aslında uluslararası alanda, uluslararası hukuku da çiğnemek demektir. Her kim bu saldırılarına rağmen Ermenistan’a destek oluyor veya sırtını sıvazlıyorsa açıkçası Ermenistan’ın işlemiş olduğu suçların da ortağıdır.