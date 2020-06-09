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09.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şahin görevi teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilen Bekir Şahin göreve başladı.

Şahin görevi teslim aldı

Yargıtay Konferans Salonu’nda düzenlenen törende Şahin’e mazbatasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca takdim etti. Törende konuşan Akarca, Şahin’i kutladı. Akarca, hakkı ve adaleti gözetmekle yükümlü olduklarını ifade ederek adaletin alınıp satılamayacağını, geciktirilemeyeceğini vurguladı. Yargıtay Başkanı olarak görevi boyunca millete, devlete hukuk içinde adaletle hizmet edeceğini, şeffaf, açık ve adil yönetim izleyeceğini söyleyen Akarca, Yargıtay üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şahin de anayasa, yasalar, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde adaletin hızlı ve etkin şekilde tecelli etmesi, demokratik hukuk devleti idealine ulaşılması, bağımsız ve tarafsız yargı kurumunun tüm bireyler ve toplum tarafından benimsenmesi için çalışacağını söyledi.

Anıtkabir’i ziyaret

Şahin, mazbatasını aldıktan sonra Anıtkabir’i ziyaret etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarıyla Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Şahin’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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