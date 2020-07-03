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03.07.2020 - 14:43 |

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek patlamasına ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikada 189 personelin olduğunu bildirdi. Yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 74 kişinin olduğunu açıkladı. Vefat sayısının ise 2 olduğunu bildirdi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette.

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Sakaryada havai fişek fabrikasında patlama Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika açıklaması

(Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da)

Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık.

Planlamayı biz hafta başı yaptık. Bu planlamayı yaptıktan sonra önce Deniz Kuvvetleri Komutanımız'ı gönderdik. Planın tahakkukunu orada gerçekleştirelim istedik. Onun getireceği bilgiler sonrası bir heyetle Savunma Bakanım oraya gidecekti. Dünkü Katar ziyaret sonrası, bugün Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. 

Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur. Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. 

 

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