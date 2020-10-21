İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kavuncu’nun ‘iddiasını ispatlayabilmesi için bir imkan sunmak amacıyla Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını’ açıkladı. Akşener başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı’nda da, İstanbul’daki 39 ilçe başkanının ‘Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi için topladığı imza ve Özdağ’ın açıklamaları’ ele alındı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda, Özdağ’ın disipline sevk edilip edilmemesine yönelik net bir karar alınmadı. Akşener parti içi demokrasiye önem verdiğini belirterek, Özdağ ve Kavuncu arasında hukuki bir sürecin başladığını ve gelişmeleri takip edeceklerini söyledi. Toplantıda, Özdağ’ın disipline sevki konusunda hızlı ve acil bir adım atılmaması yönünde görüşler de belirtildi.



Akşener, TBMM’de konuya ilişkin sorulara verdiği yanıtta ise, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın Twitter paylaşımına da gönderme yaparak, “Biz, partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 arasında sonuçlar bulununca kışkışlığını her zaman yapar onu biliyorduk da şimdi bakacağız duruma” ifadelerini kullandı.



Turan’dan jet yanıt



Akşener’in açıklamaları üzerine parlamentoda basın toplantısı düzenleyen Bülent Turan, “Sayın Akşener’in ‘Bu konudaki suçlu Bülent Turan’dır, AK Parti’dir’, demesi bir gerçeği gizlemek için partinin sorunlarını kapatmak için ortaya koyduğu trajikomik bir yaklaşımdır” dedi. Akşener’den topu taca atmak yerine ‘İl başkanı FETÖ’cüdür’ iddiasına cevap vermesini beklediklerini ifade eden Turan, “Sayın Akşener ya Özdağ’ın söylediği yanlış, o konuda gereğini yapacaktır ya Özdağ’ın dediği doğruysa il başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır” dedi.



Özdağ: Partimdeyim



Ümit Özdağ ise, İstanbul’daki 39 ilçe başkanının, kendisinin partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili AA’ya konuştu. Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, “Prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim, bir yere gitmiyorum” dedi.



Doğal gaz ve ekmek eleştirisi



İYİ lideri Meral Akşener, partisinin grup konuşmasında toplum kesimlerinin feryadına cevap olmadığı gerekçesiyle 2021 bütçe teklifini eleştirdi. MHP’nin ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına ilişkin, “Hayaller doğal gazla zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası” ifadesini kullanan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim sistemine ilişkin açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi: İYİ lideri Meral Akşener, partisinin grup konuşmasında toplum kesimlerinin feryadına cevap olmadığı gerekçesiyle 2021 bütçe teklifini eleştirdi. MHP’nin ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına ilişkin, “Hayaller doğal gazla zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası” ifadesini kullanan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim sistemine ilişkin açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi: “Eğitim sisteminden bahsederken dedi ki; ‘en çarpığından batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır.’ Neymiş; cumhuriyet, bu çarpık batıcı anlayışı, faşist yöntemlerle dayatmış. Beğenmediğin o cumhuriyet, dünyanın alkışladığı bir kalkınma hamlesi, bir medeniyet öyküsüdür.”



Fotoğraf: Mustafa İstemi