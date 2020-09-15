‘Salgına karşı olağanüstü mücadele sergileniyor’

“Maskesi kolunda gezen, sosyal mesafeyi askıya alan, temizlik şartlarını ihlâl edenler”in, başkalarının yaşama hakkını riske attıklarını görmek zorunda olduklarını belirten Bahçeli, “Tavsiye edilen kurallara bilerek ve kasten uymadan toplum hayatına karışanlar insan sağlığını hiçe sayan vicdansızlardır. Nefes alma hakkını gasp edenler suçludur” ifadelerini kullandı.

‘Tıptan anlamazlar’

Türkiye’de koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilendiğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bu yalın gerçeği inkâr edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır. Şu yarım aydınlara bakınız! Her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki, virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar! Gece gündüz Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır! Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alâkasız oldukları her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar. Tek yaptıkları insanlarımızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tükendik fitnesini rüzgâr gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislerden bıkmış usanmıştır. Türkiye’nin Kovid-19’a yenilmesini, devlet ve toplum hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin alçak bir heves içinde oldukları aşikârdır.” Türkiye’nin virüse teslim olmayacağını ifade eden Bahçeli, devletin ve hükümetin seferberlik ruhuyla çabaladığını söyledi.