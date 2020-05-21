‘Salgınla mücadelede en başarılı ordu TSK’

Milli Savunma Bakanlığı’nda, Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende, Kovid-19 tedbirleri uygulandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan yardımcıları ile bakanlık personelinin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yaşamanın önemine değindi.



‘156 vaka var’



“Bizim için en korkulu rüya, operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı” diyen Akar, şöyle devam etti:

“Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde koronavirüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı. Şu ana kadar gelinen noktada, rakamlara bakıldığında, gerçekten övünülecek bir durum var. Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordularda vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve hiçbirinde kritik durum yok.”



Bin 411 terörist etkisiz



Salgına yönelik tedbirler alınırken terörle mücadelenin de artan tempoda devam ettiğini vurgulayan Akar, “Beş operasyon bölgesinde, mavi vatanımızda TSK’nın kahraman mensupları büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak’tan bu yana bin 411 terörist, operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi” dedi.



‘Libya’da dengeler değişti’



Libya’daki askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Akar, “TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya’daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan ulusal mutabakat hükümeti unsurları büyük başarılar sağladı” diye konuştu.