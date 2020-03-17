‘Salgınla mücadelede partizanlık olmaz’

Toplantıda, tüm üyeler, kurultay ile kadın ve gençlik kolları kongrelerinin tümünün ertelenmesi kararına destek verdi. Ancak kurultayın hangi tarihte yapılacağı netleştirilmedi. Yeni tarihin salgınla ilgili gelişmelere göre belirleneceği bildirildi. Ancak, kurultayın, Ramazan Bayramı sonrasına ertelenmesi yönünde görüşlerin paylaşıldığı aktarıldı.

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da CHP’li belediyelerin salgınla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bu konu tartışılırken, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin okullarda hijyen çalışması yapmasının engellendiği” yönünde bilgiler de dile getirildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarına şu talimatı verdiği öğrenildi: “Belediyelerimiz, ibadethanelerin, okulların temizliğini yapmalı. Burada iktidarın engellemesi olmamalı. Eğer bir soruşturma açacaklarsa bu konuda açsınlar. Görevden alacaklarsa bunun için alsınlar. Ama başkanlarımız mutlaka inisiyatif almalı ve temizlikleri yapmalı. Cami, okul temizliğinde partizanlık olmaz.”

Örgütlere yazı

Torun’un da daha önce iki kez talimat yazısı gönderilen belediyeleri bu konuda hassas olmaları için yeniden uyardığı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun, dün konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefon görüşmesi yaptığı da aktarıldı.

MYK toplantısında alınan karar gereğince, kurultay ve kongrelerin yanı sıra, danışma kurulu toplantıları dahil panel, konferans gibi tüm etkinlikler ile Parti Okulu çalışmaları da ertelendi. Partinin il, ilçe ve belde binalarında da toplu etkinlik yapılması yasaklandı. Kararlar, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı imzasıyla CHP il ve ilçe başkanlıklarına yazılı olarak gönderildi.

Ziyaretçi yasağı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün ilaçlanan CHP Genel Merkezi’ne ziyaretçi girişi dün sabah itibarıyla yasaklandı.