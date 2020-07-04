MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Salona giren herkesin ateşleri ölçüldü, kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı
ABONE OL
04.07.2020 - 15:10 | | AA

Salona giren herkesin ateşleri ölçüldü, kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla parti genel merkezindeki İl Başkanları Toplantısı'nda Kovid-19 riskine karşı maske ve sosyal mesafe önlemleri alındı. Katılımcıların salona girerken ateşleri ölçüldü ve kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı.

Salona giren herkesin ateşleri ölçüldü, kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

 Toplantı öncesi davetliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salona ateşleri ölçülerek ve kıyafetlerine dezenfektan sıkılarak alındı.

 Tüm katılımcıların maske taktığı toplantıda, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Salona giren herkesin ateşleri ölçüldü, kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı

 

19. yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangın!Rusya’da 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi ahşap kilisede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kilise, yangında tamamen yandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lütfi Kırdar kimdir? Doktor Lütfi Kırdar nereli?

Lütfi Kırdar kimdir? Doktor Lütfi Kırdar nereli?

Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Tatil beldesinde korkutan yangın! 4 helikopter müdahale ediyor

Tatil beldesinde korkutan yangın! 4 helikopter müdahale ediyor

Sıradaki Haber