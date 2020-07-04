04.07.2020 - 15:10 | | AA
Salona giren herkesin ateşleri ölçüldü, kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla parti genel merkezindeki İl Başkanları Toplantısı'nda Kovid-19 riskine karşı maske ve sosyal mesafe önlemleri alındı. Katılımcıların salona girerken ateşleri ölçüldü ve kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesi davetliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salona ateşleri ölçülerek ve kıyafetlerine dezenfektan sıkılarak alındı.
Tüm katılımcıların maske taktığı toplantıda, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.