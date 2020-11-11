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11.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sancar: Erken seçime ve yönetmeye hazırız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ülkede yönetememe krizi yaşandığını, sistemin ülkeye yoksulluk getirdiğini ileri sürdü.

Sancar: Erken seçime ve yönetmeye hazırız

Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar, “O nedenle de sistem çöküyor diyoruz. Çöken sadece Maliye Bakanı’nın koltuğu değildir, çöken sistemin kendisidir. Bu çöküşün başladığı tarih Haziran 2015’tir. O tarihte yapılan seçimlerin sonucunu geçersiz kılmak için olmadık manevralar yaptılar, olmadık oyunlara giriştiler” dedi. Sancar, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı, kabinesiyle birlikte istifa etmelidir. Sorumluluğu üstlenme cesaretini ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Önümüzde yeni bir dönem var bu dönem de en önemli hedeflerinden biri erken seçim olacaktır. Bu sistem çöktü hem bu iktidarı hem bu düzeni değiştirmek için ilk fırsatta, en kısa zamanda seçime gidilmelidir.” Sancar, “HDP yeni bir seçime erken seçime herkesten çok hazırdır. Bunu her fırsatta tekrarlayacağız. Bu ülkede şimdi ihtiyaç erken seçimdir. Bu iktidarın gitmesidir. Peki, bu iktidarın girmesiyle her şey kendiliğinden olacak mı? Yeni demokratik eylem programımızın ana hedeflerinden biri budur. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Biz bu ülkenin yönetimine demokratik muhalefetle birlikte katılmaya adayız. Buna gücümüz var” diye konuştu.

 

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