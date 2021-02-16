‘Şapkadan tavşan çıkarmayacağız’

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP’de oluşturulan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Komisyonu’nun çalışmalarını Milliyet’e anlattı. “Biz şapkadan tavşan çıkartmayacağız” ifadesini kullanan Emre, “CHP’nin bu konuda çok önemli bir müktesebatı var. CHP’ye yeni bir görüş oluşturmuyoruz. CHP’nin bu alanda yıllar içerisinde oluşturduğu görüşlerini daha derli toplu bir biçimde toplumun dikkatine sunmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Samimi bulmuyorum’

AK Parti’nin yeni anayasa çıkışını samimi bulmadığını belirten Emre, “Zaten bu anayasada uymadıkları bir dolu husus var. O yüzden anayasa değişikliği konusunun bizim ittifakımız Meclis’te büyük bir çoğunluk sağladıktan sonra Türkiye’nin ağırlıklı olarak gündemine geleceğini düşünüyorum” diye konuştu. Emre, CHP’nin üzerinde çalıştığı sistem önerisindeki kırmızı çizgilerine ilişkin şunları ifade etti:

“Meclis’in güçlendirilmesi. Meclis’in denetim işlevini yerine getirebilmesi. Yargı bağımsızlığının sağlanması. Medya özgürlüğü. Güçlendirilmiş derken de tabii ki Meclis’i güçlendirmenin gayretindeyiz ama diğer taraftan Meclis’in güçlendirilmesi, yönetimi zayıf kılmak anlamına gelmiyor. Hem Meclis’i güçlendirmek hem yönetimi güçlendirmek mümkündür. Meclis’in içinden çıkan Meclis’e karşı sorumlu olan bir hükümetten bahsediyoruz. Burada hükümetin kurulmasını bir ölçüde kolaylaştıran ama bozulmasını zorlaştıran yani hükümeti indirmek istiyorsanız yenisinin oluşumunu gösteriyor olmanız gerekli.”

‘Sistem’ raporu

Emre’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin hazırladığı raporda da şu ifadeler yer aldı:

“Tek adamlığa dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne son verilecek ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi esas alan ve güçler ayrılığına dayalı yeni bir anayasa yapılacaktır. Meclis güçlendirilecektir. Hükümet, Meclis’e karşı sorumlu olacaktır.

TBMM’den izin isteyen tezkereler dahil olmak üzere TBMM kararı gerektiren hükümet talepleri tüm hükümet üyelerinin imzalarıyla istenecektir. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yeni baştan yapılacaktır. Bu kapsamda yüzde on barajı kalkacaktır. Yargı ve bürokraside partizan atamalara kesin olarak son verilecektir. Önemli bürokratik atamalar geçmişte olduğu gibi üçlü kararnameyle yapılacaktır. Cemevleri ibadethane statüsüne kavuşturulacaktır. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve kayyum uygulamasına son verilecek, seçimle gelen seçimle gidecektir.”