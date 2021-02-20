'Saray’ın memurları muhatabım değildir'

Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. 1 saat süren görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Destici ziyaretlerinin ana sebebinin “yeni anayasa” olduğunu söyledi. İki lider daha sonra soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Soylu’nun kendisine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Saray’ın memurları benim muhatabım değil. Ona cevap vermeyi doğru bulmuyorum” dedi. CHP lideri, özetle şu mesajları verdi:

DEVLETİN DİLİ: Şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Yapılması gereken, söylenmesi gereken her şey CHP tarafından söylenmiştir. Kullandığımız dil devletin diline- Sarayın değil- uygun bir dildir. Açarsınız Genelkurmay Başkanlığının internet sitesini bölücü terör örgütü der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütü der. Bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.

DEVLETİ YÖNETEN KİM?: Sayın Erdoğan’ın beni eleştirmesini anlayışla karşılıyorum çünkü verilemeyecek hesabı var. Ben ne yaptım, beş soru sordum. Bir başarısızlık var. Başarısızlığı ben söylemiyorum, onu da Erdoğan söylüyor. Başarısız olduysanız bunun bir sorumlusunun olması lazım. Devleti yöneten kim? Kılıçdaroğlu ise ben o sorumluluğu alırım.

BEN ESİR DESEYDİM: Ben kalkıp da ordumuzu mu eleştireceğim? Sorumlu kimdir? Siyasetçidir. Kimdir en tepedeki sorumlu Erdoğan değil mi? Odur. 13 vatandaşımıza ‘esir’ diyor. Ben esir deseydim kim bilir neler olmuştu... Beş sorunun cevabını bekliyorum. İster Erdoğan verir, ister onun yetkilendirdiği birisi verir... Ne yaparlarsa yapsınlar 13 şehidimizin, 16 şehidimizin hakkını ve hukukunu hayatımın son anına kadar savunacağım.

‘Ha Kalkan ha Buldan’

Destici de “Teröre karşı hepimizin ortak duruş sergilenmesi lazım. Hiç kimsenin burada oy hesabına girmemesi gerekiyor” dedi. Destici, “Sizin aklınızda operasyona ilişkin hiç soru yok mu?” denmesi üzerine ise, her konunun basın önünde konuşulamayacağını belirterek, “İki bakanımız PKK’nın uzantısı HDP’nin olduğu bir Meclis’te ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Kandil’deki Karayılan ha Meclis sıralarında oturan karaçıyan. Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan” ifadelerini kullandı.

Kışlalı’nın eşi ve kızı CHP’de

Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı ve kızı Nilhan Kışlalı CHP’ye üye oldu. Rozetlerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.