Sarıeroğlu: Ayasofya’yla çifte bayram yaşadık

AK Parti’de ilk olarak Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık’ın bulunduğu CHP heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

Sarıeroğlu, konuşmasında Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Kongre süreçlerinizi yeni tamamladınız, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Birçok siyasi partimiz kongre süreçlerinden geçiyor. İnşallah bu süreçte yenilenen kadrolarla 2023 seçimlerine doğru hep birlikte yol alacağız” ifadelerini kullandı.

‘Gönlümüzü ferahlattı’

CHP’nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya’dan oluşan heyet, AK Parti heyetiyle videokonferans yoluyla görüşme yaptı. Sarıeroğlu, MHP heyeti ile olan görüşmede ise, şunları söyledi:

“Gelecek bayramlarda bunları sürdürebilmek adına bu bayramda sarılma, kucaklaşma ve el öpmeleri erteleyelim. Milletimiz zaten ilk günden beri güzel bir şekilde kurallara riayet etti, onların sayesinde dünyada önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu bayramda da sonrasında sıkıntı yaşamamak adına hassasiyetle sürdürdüklerine inanıyoruz.”

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığını söyleyen Sarıeroğlu, “Rabb’imize hamd olsun dün bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli günlere şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı” dedi.

AK Parti’nin bayramlaşma programı, CHP ve MHP heyetleriyle görüşmenin ardından HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile de videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Diğer partiler de yine videokonferans aracılığı ile kendi aralarında bayramlaştı.

HDP, AK Parti ve MHP ile bayramlaşmadı

HDP de koronavirüs tedbirleri kapsamında diğer partilerle bayramlaşmayı video konferans yöntemiyle yaptı. HDP Sözcüsü Ebru Günay ve HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun yer aldığı HDP heyeti, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi heyetleriyle bayramlaştı. HDP Sözcüsü Günay, bayramlaşka konuşmasında siyasetin ve toplumun kutuplaştırıldığını söyleyerek, “Toplumun dini duygularının istismar edilmediği, ayrımcılığın bu kadar had safhada olmadığı zamanlara vesile olması dileğiyle bayramı kutluyoruz” dedi.