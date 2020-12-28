Sarıgül’ün A Takımı yarın belli oluyor

TDP Genel Merkezi’nde saat 11.00’de yapılacak toplantıda partinin vitrini belirlenecek. Toplantıda Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, genel sekreter ve genel sayman seçilecek. TDP’de 4 genel sekreter yardımcısı görev yapacak.

‘Dağa taşa çıkacağız’

TDP’nin Merkez Yürütme Kurulu’ndaki görevlendirmeler “genel başkan yardımcılığı” olarak değil, “başkanlık”lar şeklinde oluşturulacak.

Sarıgül’ün yakın kurmayı, “Merkez Yürütme Kurulu içinden Genel Sekreter ve Genel Başkan kendisine yardımcıları görevlendirecek ama MYK içinden. ‘Şu alandan sorumlu başkan’ diyeceğiz” dedi. İlk toplantıda partinin neler yapacağı ve partinin fikirlerine ilişkin deklarasyon da yayımlanacak.

Sarıgül’ün kurmaylarına ilk talimatı ise “Uyumak yok. Durmadan çalışacağız. Kısa sürede Türkiye’yi ayağa kaldırmamız, bu girdaptan, bu uçurumdan kurtarmamız lazım” oldu. Parti yetkilisi, çalışma şekillerini ve yürütecekleri siyaseti de şu sözlerle anlattı: “Dağa taşa çıkacağız, elimizin değmediği yer kalmayacak. Düşüncemizi söylemediğimiz, ulaştıramadığımız yer kalmayacak. Halka gideceğiz. Halkla konuşacağız, bütünleşeceğiz. Biz siyasetin dilini, siyasetin karakterini değiştirmeye geliyoruz. Siyasette küfür kültürünü, hakaret kültürünü, bölme kültürünü, parçalama kültürünü, kamplaştırma kültürünü reddediyoruz. Siyaset toplumun bütün kesimlerine örnek olmak zorundadır. İyi örnek olmak zorundadır.”