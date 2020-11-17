Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay dün Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelmişti. Şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden biri olan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli Recep E. savcılık kararı ile serbest kaldı. İlhan Atakan E.'nin ise silahlı saldırı sırasında kendi silahıyla yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.