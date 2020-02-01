Sayıştay raporunda İlgezdi iddiaları

Rapordaki iddialardan bazıları şöyle:

Erguvan Barış Parkı’nın yapılması ve 30 yıl süre ile işletilmesi işinde mevzuata aykırı uygulamalar bulunması.

Yol düzenlemeleri ile bakım ve onarımlarının yapılması işine ait ihalede rekabetin engellenmesi.

Taşınmaz kiralamalarında eksik veya mevzuata aykırı işlem.

Akaryakıt alım ihalesinde otomasyon sisteminin kurulmaması ve taşıt tanıma sisteminin hatalı uygulamaları önleyecek nitelikte bulunmaması.

İdarenin tasarrufunda olan sokaklarda mevzuata aykırı olarak sokak arası otopark işletilmesi.

Kiraya verilen yerlerde sözleşme, şartname ve mevzuata aykırı uygulamalar yapılması.

Yol, kaldırım gibi yerlerdeki led ekranların sermayesinin çoğunluğu belediyeye ait olan şirkete ayni sermaye olarak devredilmesi.

Tıp merkezi için yapılan alımlarda kamu ihale mevzuatı temel ilkelerine aykırı uygulamalar bulunması.

Kurum araçlarının mevzuata aykırı olarak muhtelif dernek faaliyetlerinde kullandırılması.

Kurumun tasarrufunda bulunan bazı yerlerin ihale olmaksızın işgalci konumunda bulunan kişi ve kurumlara ecrimisil karşılığında kullandırılması.

Kiralama ihalelerinde isteklilerden istenen belgeler ve bunların değerlendirilmesinde standardın sağlanamaması.

Taşıt kiralamalarında mevzuat hükümlerine uyulmaması.

Geliştirme alanı vasfı taşımayan bölgelerde yapılan binalardan yol katılma payı adı altında teknik alt yapı bedeli alınması.

Bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcı olarak Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen tutarların üzerinde bedel alınması.

Mevzuata aykırı olarak muhtarlıklarda idare personelinin görevlendirilmesi.

İstihdamı zorunlu personel hükümlerine uyulmaması.

Diğer kamu kurumlarına ait payların/borçların gönderilmemesi.

Elektrik enerjisi tedarik eden şirketlerden bir kısmının idareye elektrik ve havagazı tüketim vergisi aktarımının olmaması.

Gecekondu fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanılması.

İdareye ait olan ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi imtiyazının/hakkının bedelsiz ve ihalesiz olarak devredilmesi.

Kamulaştırma işlemlerinin tapu müdürlüğü nezdinde takibinin yapılmaması.

Kanun’da harç konusu yapılan hizmetler için mevzuata aykırı olarak ayrıca ücret talep edilmesi.

Kurumun görev ve sorumluluk alanı dışında harcamada bulunması.

Mevzuata aykırı olarak doğrudan temin ve pazarlık usulü ile araç temini.

Yapım işi ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine dair görevlendirmelerin geç yapılması veya hiç yapılmaması.

Konaklama, seyahat ve iaşe kapsamında olmayan harcamaların doğrudan temin usulü ile yapılması.