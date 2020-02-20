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20.02.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

‘Seçilmiş hükümeti kimseye yedirmeyiz’

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, RAND Corporation’ın, “Türkiye’nin Milliyetçi İstikameti ve bunun ABD-Türk Stratejik Ortaklığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri” raporu çerçevesinde gündeme gelen yeni darbe iddialarına ilişkin tartışmaları değerlendi.

‘Seçilmiş hükümeti kimseye yedirmeyiz’
BAHAR ATAKAN Ankara

 

Ağıralioğlu, “Bir gün Tayyip Erdoğan’a darbe veya benzeri türlü bir müdahale olursa, o müdahalenin karşısına en sert şekilde çıkacak olan bizleriz. Erdoğan’ı bir darbe teşebbüsüne kurban etme ahlaksızlığı asla bizim hissemize düşmez. AK Parti’yi son dönemlerde yeniden konuşulduğu şekli ile darbe yahut gayrı hukuki bir takım tertiplerle iktidardan indirmeye kalkarlarsa, bunun karşısında olur; bütün irademizle direnir, mücadele ederiz. RAND raporundaki imalar yahut uluslararası istihbaratın tertipleri, Türkiye’de seçilmiş hükümete darbe teşebbüsünde bulunulursa biz İYİ Parti olarak AK Parti’yi, seçilmiş hükümeti kimseye yedirmeyiz. Tayyip Bey’i ve AK Parti’yi milletten teveccüh görerek sadece sandıkla iktidardan indireceğiz. Bunun aksine darbe heveslisi herkes bilsin ki darbe heveslerini kursaklarında bırakacak kadar milletine ve devletine sadık insanlarız” dedi.

Partiden istifa eden milletvekillerinin istifa öncesi Akşener ve kendileriyle istişarede bulunmadıklarını belirten Ağıralioğlu, “Biraz şaşkınız. Mevzuyu büyütmüyoruz. Tek taraflı bir irade bu” ifadesini kullandı.

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