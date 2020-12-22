Bilgilendirme Notu’nda atılacak bazı adımlar ve uygulanacak politikilar şöyle sıralandı:

- Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracağız.

- Seçim Yasası’nı değiştireceğiz, milletin vekilini milletin seçmesini sağlayacağız.

- Sayıştay’ı gerçek işlevine kavuşturacağız.

- Ulusal Vergi Konseyi’ni ve başkanı muhalefet partisinden olacak Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız.

- Yeşil ekonomiye, dijital altyapıya ve dijitalleşmeye destek vereceğiz.

- Yükseköğretim Kurulu’nu kaldıracağız.

- Aile Destekleri Sigortası Kurumu’nu kuracağız.

- Asgari ücretten vergi almayacağız.

- Emeklilerimizin büyümeden pay almasını sağlayacağız.

- Anayasa değişikliğiyle, sürdürülebilir yaşam anlayışı çerçevesinde ‘Ekosistem Hakkını’ anayasal güvence altına alacağız.