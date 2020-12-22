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22.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Seçim Yasası’nı değiştireceğiz’

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı Bilgilendirme Notu milletvekillerine gönderildi.

‘Seçim Yasası’nı değiştireceğiz’

 

Bilgilendirme Notu’nda atılacak bazı adımlar ve uygulanacak politikilar şöyle sıralandı:

- Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracağız.

- Seçim Yasası’nı değiştireceğiz, milletin vekilini milletin seçmesini sağlayacağız.

- Sayıştay’ı gerçek işlevine kavuşturacağız.

- Ulusal Vergi Konseyi’ni ve başkanı muhalefet partisinden olacak Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız.

- Yeşil ekonomiye, dijital altyapıya ve dijitalleşmeye destek vereceğiz.

- Yükseköğretim Kurulu’nu kaldıracağız.

- Aile Destekleri Sigortası Kurumu’nu kuracağız.

- Asgari ücretten vergi almayacağız.

- Emeklilerimizin büyümeden pay almasını sağlayacağız.

- Anayasa değişikliğiyle, sürdürülebilir yaşam anlayışı çerçevesinde ‘Ekosistem Hakkını’ anayasal güvence altına alacağız.

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