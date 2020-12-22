22.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Seçim Yasası’nı değiştireceğiz’
CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı Bilgilendirme Notu milletvekillerine gönderildi.
Bilgilendirme Notu’nda atılacak bazı adımlar ve uygulanacak politikilar şöyle sıralandı:
- Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracağız.
- Seçim Yasası’nı değiştireceğiz, milletin vekilini milletin seçmesini sağlayacağız.
- Sayıştay’ı gerçek işlevine kavuşturacağız.
- Ulusal Vergi Konseyi’ni ve başkanı muhalefet partisinden olacak Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız.
- Yeşil ekonomiye, dijital altyapıya ve dijitalleşmeye destek vereceğiz.
- Yükseköğretim Kurulu’nu kaldıracağız.
- Aile Destekleri Sigortası Kurumu’nu kuracağız.
- Asgari ücretten vergi almayacağız.
- Emeklilerimizin büyümeden pay almasını sağlayacağız.
- Anayasa değişikliğiyle, sürdürülebilir yaşam anlayışı çerçevesinde ‘Ekosistem Hakkını’ anayasal güvence altına alacağız.