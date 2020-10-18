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18.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Seçimle gelen seçimle gider’

CHP Parti Meclisi’ne (PM) sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sorunlar çok ama hiçbiri çözümsüz değil. Kurultayımızda açıkladığımız 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde ortaya koyduğumuz reform adımları ile bunu hep birlikte başarmak için mücadele veriyoruz” ifadeleri yer aldı.

‘Seçimle gelen seçimle gider’

CHP PM, Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı olarak toplandı. PM’ye sunulan MYK raporunda Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

‘Somut göstergesi’

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Demokrasilerde seçimle gelenler seçimle giderler, meşruiyetin kaynağı halktır. Halkın oyunu alan seçilmişleri halkın iradesini yok sayarak makamdan alıp yerine kayyum atamak demokrasinin yok olduğunun en somut göstergesidir. Adaletin ve demokrasinin çifte standardı olamaz, kime karşı yapılmışsa ona karşı itirazımızı yükseltmeliyiz.”

Toplantıda ilk olarak MYK raporu görüşülerek onaylandı. Başta Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadele olmak üzere, dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün sunum yaptığı toplantıda, AYM’nin verdiği ihlal kararı ve ardından yerel mahkemenin aldığı Enis Berberoğlu kararı tartışıldı. AYM’nin aldığı kararın Parlamentoda okutularak, Berberoğlu’nun Meclise dönmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, somut bir karar çıkmadı. 

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