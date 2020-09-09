Twitter hesabından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek” dedi.