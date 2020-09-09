MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Seferberliğimiz devam edecek’
ABONE OL
09.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Seferberliğimiz devam edecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘Seferberliğimiz devam edecek’

Twitter hesabından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek” dedi.

Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu dev operasyonu duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe!

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu dev operasyonu duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe!

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yüz yüze eğitimde takvim netleşiyor

Yüz yüze eğitimde takvim netleşiyor

Sıradaki Haber