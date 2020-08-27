Şehitlere veda

Libya şehidi Yılmaz için Gaziantep Bahaeddin Nakıboğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kızları Sudenaz ve Ayşenur yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Bilge Yılmaz ise şehit eşinin fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Babasının parkasını giyen Sudenaz tabutu okşayıp, “Baba ne olur bizi bırakma. Şimdi babasız kaldım” diyerek gözyaşı döktü. Namazın ardından Yılmaz’ın naaşı memleketi Adana’ya getirildi ve Asri Mezarlık’taki Garnizon

Şehitliği’nde toprağa verildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde, alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybedip kayalıklardan düşme sonucu şehit olan Mesut Yıldırım için Muğdat Camii’nde düzenlenen törende baba Duran Yıldırım, annesi Eşe Yıldırım, kardeşi Velican Yıldırım tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi Akbelen Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Babaya asker selamı



Mersin’in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan er Cihat Şengil (25), dün Eskişehir’de toprağa verildi. Şeyda Şengil’in eşine ait askeri kamuflajı giyip katıldığı cenazede, 3 yaşındaki Ecrin Nisa, babasının Türk bayrağına sarılı tabutu önünde asker selamı verdi. Küçük kızın, tabutun başında, annesine “Ne var orada?” diye sorması herkesi ağlattı. Şengil’in naaşı, Vişnelik Askeri Şehitliğinde toprağa verildi.