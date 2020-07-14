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14.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Selçuk: LGS sonuçları perşembe açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.

Selçuk: LGS sonuçları perşembe açıklanacak

 

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, LGS ile ilgili değerlendirme sürecinin tamamlandığını, son kontrollerin yapıldığını belirtti. 2020 sınavına katılan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 43 arttığına dikkati çeken Selçuk, “Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020’de merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı” ifadesini kullandı.

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Selçuk, “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek” bilgisini verdi.

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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