MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Selçuk Özdağ’a saldırıda 2 gözaltı
ABONE OL
18.01.2021 - 07:00 |

Selçuk Özdağ’a saldırıda 2 gözaltı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırıda bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Selçuk Özdağ’a saldırıda 2 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ’ın 15 Ocak’ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. l ANKARA Milliyet

Evinin bahçesine midibüs girdiİstanbul Ümraniye’de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Sıradaki Haber