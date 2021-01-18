Selçuk Özdağ’a saldırıda 2 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ’ın 15 Ocak’ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. l ANKARA Milliyet