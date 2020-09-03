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03.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Senaryoları yerle yeksan ettik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki gelişmeler temelinde Türk Dış Politikası ele alındı. Toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan yazılı açıklamada “Türk dış politikası açısından son 4 yılda yaşananların ayrı bir anlam ifade ettiği belirtilen toplantıda, yıllar boyunca birkaç küçük atılım dışında genel olarak edilgen konumda kalan Türkiye’nin ilk defa kendi önceliklerine, ihtiyaçlarına, planlamalarına göre bir dış politika izlemeye başladığı vurgulanmıştır” denildi.

‘Senaryoları yerle yeksan ettik’

Açıklamada, “Türkiye’nin Suriye harekâtlarıyla sadece bölgesinde değil küresel düzeyde oyunları bozduğu, Libya ile yaptığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz’de kendisi aleyhine kurgulanan senaryoları yerle yeksan ettiği dile getirilmiş, Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarını saha hâkimiyeti üzerine kurulu yeni bir stratejiye oturtmanın da çok önemli olduğu ifade edilmiştir. 2002 sonrasında Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar, geçmişte ilişkilerin zayıf tutulduğu tüm coğrafyalara yönelik açılımlar gerçekleştirildiğine işaret edilen toplantıda, yıllar boyunca sabırla yürütülen bu çalışmaların meyvelerinin yavaş yavaş toplanmaya başladığı dile getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘Üstesinden geliriz’

Altun, açıklamaya şöyle devam etti: “Dış politikada bağımsız ve aktif davranma gücüne kavuşunca, kimi gerilimlerden uzak kalabilmenin de mümkün olmadığı değerlendirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısında, Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve askeri imkânlarıyla, tüm meselelerin üstesinden gelebilecek güce, dirayete ve kararlılığa sahip olduğunun altı çizilmiştir.” 

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