MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yılın kişisi seçti
ABONE OL
19.12.2020 - 00:50 |

Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yılın kişisi seçti

Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti.

Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yılın kişisi seçti

STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu.

Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.

Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde organizatörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunmuş, destek mesajları içeren döviz ve pankartlar dikkati çekmişti.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık çalışanına akılalmaz şiddet! Bu kez bahaneleri 'iğne acıttı' oldu

Sağlık çalışanına akılalmaz şiddet! Bu kez bahaneleri 'iğne acıttı' oldu

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Bugün marketler ve bakkallar açık mı? Hafta sonu ŞOK, A101, BİM, Migros kaçta açılıyor?

Bugün marketler ve bakkallar açık mı? Hafta sonu ŞOK, A101, BİM, Migros kaçta açılıyor?

Sıradaki Haber