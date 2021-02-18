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18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Senin işin o anaların evlatlarını yaşatmak’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

‘Senin işin o anaların evlatlarını yaşatmak’

Akşener özetle şunları söyledi:

‘ESİR’ DİYEMEZ: Devleti idare edenler, terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza, ‘esir’ demez, diyemez. Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için ‘esir’ kelimesini kullanamaz. Esir, savaşta alınan tutsaktır. Türkiye savaşmıyor, Türkiye terörle mücadele ediyor. Sayın Erdoğan’ı şiddetle uyarıyorum; şuursuz şuursuz, keyfine göre söylediğin her söz, ileride karşımıza çıkar ve senin iş bilmezliğinin faturasını bu aziz millet öder.

MİLLİ YAS TALEBİ: Milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun? Rengini, şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı, yarıya indirmemekle, neyin hesabını yapıyorsun? Gara’daki operasyonda yaşananlar, senin için milli yas değilse nedir? Senin işin, kongre salonunda, yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp, şeref dağıtmak değil, o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Gara’daki kahrolası o mağara, lebalep şehit doluyken; sen, pandemiye rağmen kongre salonu lebalep dolu diye sevinemezsin. Böyle şuursuzluk, böyle aymazlık olmaz.

‘Senin işin o anaların evlatlarını yaşatmak’

Akşener grup toplantısında kürsüyü bir süre ev kadını Münevver Acar’a bıraktı. Acar, yaşadığı geçim sıkıntısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

 

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