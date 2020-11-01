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01.11.2020 - 07:00 | | İzmir AA

Şentop: Depremin farkında olarak hareket etmeliyiz

İzmir’deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Deprem kuşağında yer alan memleketimizde çok daha dikkatli, tedbirli, tarihi, saati olmayan şiddetli bir depremle karşılaşacağımızın farkında, şuurunda olarak hareket etmemiz gerekiyor. Tüm hesaplarımızı da buna göre yapmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Şentop: Depremin farkında olarak hareket etmeliyiz

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Şentop, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Şentop, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de daha önce de büyük ölçekte depremler yaşadığını kaydetti. Depremin hemen ardından tüm ekiplerin İzmir’de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Şentop, Türkiye’nin genel olarak arama kurtarma çalışmalarında çok başarılı olduğunu belirtti. Şentop, şöyle konuştu:

En az mağduriyet

“Zarar gören, enkaz altında olan vatandaşlarımızın hepsini inşallah canlı olarak kurtaracak şekilde bu çalışmalar devam edecek, son noktaya kadar sürdürülecek. Artçı depremler de devam ediyor, dolayısıyla henüz ne kadar hasar, zarar gördüğü bilinmeyen binalar var. Burada mümkün olduğu kadar bu binalara girilmemesi yönünde bütün devlet yetkililerimizin telkinleri oldu. Bir süre bu konuda sabırla hareket etme, devlet yetkililerimizi yaptığı açıklamaları takip etme ve riayet etme konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Devletimizin bu afetin sonuçlarında vatandaşımızın minimum düzeyde mağdur olmasını sağlayacak tedbirleri alma gücü ve kudreti var. Deprem kuşağında yer alan memleketimizde çok daha dikkatli, tedbirli, tarihi, saati olmayan şiddetli bir depremle karşılaşacağımızın farkında, şuurunda olarak hareket etmemiz gerekiyor. Tüm hesaplarımızı da buna göre yapmak mecburiyetindeyiz. Tekrar bütün İzmirimize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak burada bulunmayı, bu acıyı, bu afeti yerinde görmeyi ve İzmirli kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla her zaman beraber olduğumuzu burada da ifade etmeyi arzu ettim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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