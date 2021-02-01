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01.02.2021 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Şentop dizi setini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT’de yayınlanan Uyanış:  Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti.

Şentop dizi setini ziyaret etti

 

Şentop, oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile Çekmeköy’deki Uyanış:  Büyük Selçuklu setine gitti. Atlı birliklerden oluşan oyuncular tarafından karşılanan Şentop’a yapımcı Emre Konuk, TRT İstanbul Bölge Müdürü Metin Tuğtağ ve TRT Plato Müdürü  Yahya Tayyip Aydeniz eşlik etti. Konuk, Şentop’a set hakkında bilgi verdi. Dizinin çekildiği bir sahneyi kamera arkasından izleyen Şentop,  yönetmen koltuğuna oturdu. Dizi oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektiren Şentop,  sette bulunan alanda 3 ok atarak hedef tahtasını vurdu. Şentop’a, üzerinde 24 Oğuz boyundan Kınık boyunun simgesinin bulunduğu  el yapımı “Savaşçı Zırhı” hediye edildi.

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